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В США проверят, наносят ли ущерб американским компаниям поставки палладия из России

США начали антидемпинговое расследование по российскому палладию
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Павел Лисицын/РИА Новости

Комиссия по международной торговле США (USITC) инициировала антидемпинговое и компенсационное расследование в отношении необработанного палладия из России. Об этом говорится в уведомлении ведомства, опубликованном в Федеральном реестре.

Поводом стала жалоба компании Stillwater Mining и профсоюза United Steelworkers (USW) от 30 июля.

«Российский экспорт поставляется по заниженным ценам при государственной поддержке, нанося ущерб отрасли США», — утверждается в документе.

Расследование включает открытые слушания 20 августа, прием доказательств до 25 августа, подготовку предварительных выводов USITC до 15 сентября и передачу заключения в Минторг США до 22 сентября.

При подтверждении нарушений Минторг США может ввести компенсационные и антидемпинговые пошлины.

17 июля курирующий вопросы менеджмента и ресурсов первый заместитель госсекретаря США Майкл Ригас заявил, что США могут прибегнуть к пошлинам против палладия из России.

США в январе текущего года импортировали из России в пять раз больше палладия, чем в предыдущем месяце.

Ранее в ЦБ рассказали, как пошлины Трампа повлияют на цены в России.

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