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В ЦБ рассказали, как пошлины Трампа повлияют на цены в России

ЦБ прогнозирует минимальное влияние торговых пошлин Трампа на Россию
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Global Look Press

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на товары из других стран практически не повлияют на рост цен в России. Об этом сообщили в Центробанке.

Как следует из опубликованного отчета, последствия торгового противостояния США и Китая для РФ будут незначительными — рост цен в долгосрочной перспективе составит 0,1%.

Отмечается также, что торговые ограничения могут привести к снижению американского ВВП на 0,8%, а ВВП Китая снизится на 5,7%. Общемировой показатель ВВП может составить 1,1%.

14 июля президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о наложении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине». Одновременно он анонсировал передачу Киеву 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Ранее в США высказались о пошлинах на палладий из России.

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