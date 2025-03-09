РИА Новости: США в январе в пять раз увеличили импорт палладия из РФ

США в январе текущего года импортировали из России в пять раз больше палладия, чем в предыдущем месяце. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

В январе Вашингтон закупил российский палладий на сумму $84,8 млн, этировала значение стало максимальным с октября прошлого года, когда Россия экспортировала в США палладий общей стоимостью $202,6 млн.

По информации агентства, РФ заняла второе место в рейтинге крупнейших поставщиков палладия в США в январе 2025 года. Лидером по соответствующему показателю оказалась Южная Африка, продавшая американским компаниям палладий на сумму $91,9 млн.

«Сильнее всего американский импорт вырос из Японии — в 106 раз, до $19,8 млн, а также из Швейцарии — в 13 раз, до $10,1 млн», — говорится в публикации.

В тексте уточняется, что в целом в начале текущего года Вашингтон закупил у других стран палладий общей стоимостью $218,5 млн.

20 января журналисты РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы Европейского союза (ЕС) сообщили, что в ноябре прошлого года страны — члены регионального содружества купили у РФ палладий на сумму €43,4 млн. Это значение оказалось на 30% больше по сравнению с октябрем 2024 года и на 35% — по сравнению с ноябрем 2024 года.

Ранее экспорт алмазов из РФ в одну из азиатских стран упал на 17%.