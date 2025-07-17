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В США высказались о пошлинах на палладий из России

В Госдепе допустили введение пошлин на российский палладий
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США могут прибегнуть к пошлинам против палладия из России, допустил курирующий вопросы менеджмента и ресурсов первый заместитель госсекретаря США Майкл Ригас.

Согласно стенограмме со слушаний в комитете по иностранным делам сената американского конгресса, Ригас отвечал на вопрос сенатора-республиканца от Монтаны Стива Дэйнса. Тот спросил о мерах США в связи с якобы «наводнением» рынка российским палладием, что привело к падению цен. По словам Дэйнса, из-за этого в Монтане, где добывают этот металл, работы лишились примерно 700 человек.

«Похоже, что этот вопрос может быть связан с национальной безопасностью и требовать введения пошлин на важнейшие полезные ископаемые», — сказал Ригас и добавил, что заявления о введении пошлин уполномочены делать другие сотрудники американской администрации.

Три дня назад зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что РФ с США в данный момент почти ничем не торгует и имеет «мизерный товарооборот» в $8 млрд. При этом из России Соединенные Штаты получают необходимые уран, титан, палладий, и их подорожание скажется прежде всего на американской экономике.

Ранее Трамп дал России 50 дней, чтобы закончить с Украиной.

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