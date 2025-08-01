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Эстонский депутат обвинил Россию в распространении чумы свиней

Эстонский депутат Каллас: в распространении чумы свиней виновата Россия
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Nadia Levinskaya/Shutterstock/FOTODOM

В распространении чумы свиней виновата Россия, заявил эстонский депутат Мадис Каллас. Его слова приводит BALTNEWS.

Каллас уверен, что службы в Эстонии могли бы лучше контролировать ситуацию в случае, если бы Россия отстреливала кабанов на своей территории.

До этого сообщалось, что из-за вспышки этой инфекции на ферме в Эстонии уничтожат 4,5 тыс. свиней. Кроме того, в Эстонии проводится охота на диких кабанов в рамках борьбы с распространением африканской чумы свиней. Однако охотники сталкиваются с проблемой избытка мяса.

Как заявил министр регионального развития и сельского хозяйства прибалтийской республики Хендрик Террас, это мясо можно будет консервировать и отправлять на Украину, что поможет решить сложившуюся проблему.

Мясокомбинат Linnamäe уже заявил, что у него есть мощности по производству мясных консервов для армии Эстонии. По словам Терраса, государство действительно планирует закупать мясные консервы, но не для армии Эстонии, а для Украины.

Ранее ученые раскрыли источник распространения африканской чумы свиней.

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