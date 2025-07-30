На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эстония хочет направить Украине мясо отстрелянных для борьбы с чумой кабанов

Террас: Эстония планирует отправлять мясо дикого кабана на консервы для Украины
close
Depositphotos

Эстония планирует отправлять мясо дикого кабана на консервы для Украины. Об этом заявил министр регионального развития и сельского хозяйства прибалтийской республики Хендрик Террас, передает портал национального гостелерадио ERR.

«Я обращаюсь к правительству с просьбой выделить дополнительные средства из резервов, чтобы помочь охотникам приобрести холодильники для хранения мяса и закупить мясо дикого кабана», — заявил он.

Охота на диких кабанов проводится в Эстонии в рамках борьбы с распространением африканской чумы свиней (АЧС) в стране. Однако охотники сталкиваются с проблемой избытка мяса. Террас пояснил, что это мясо можно будет консервировать и отправлять на Украину, что поможет решить сложившуюся проблему.

ERR также пояснил, что мясокомбинат Linnamäe утверждает, что у него есть мощности по производству мясных консервов для армии Эстонии. По словам министра региональных дел и сельского хозяйства Хендрика Йоханнеса Терраса государство действительно планирует закупать мясные консервы, но не для армии Эстонии, а для Украины.

Ранее пленный заявил, что в ВСУ сформируют бригаду из алкоголиков.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами