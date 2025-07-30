Эстония хочет направить Украине мясо отстрелянных для борьбы с чумой кабанов

Эстония планирует отправлять мясо дикого кабана на консервы для Украины. Об этом заявил министр регионального развития и сельского хозяйства прибалтийской республики Хендрик Террас, передает портал национального гостелерадио ERR.

«Я обращаюсь к правительству с просьбой выделить дополнительные средства из резервов, чтобы помочь охотникам приобрести холодильники для хранения мяса и закупить мясо дикого кабана», — заявил он.

Охота на диких кабанов проводится в Эстонии в рамках борьбы с распространением африканской чумы свиней (АЧС) в стране. Однако охотники сталкиваются с проблемой избытка мяса. Террас пояснил, что это мясо можно будет консервировать и отправлять на Украину, что поможет решить сложившуюся проблему.

ERR также пояснил, что мясокомбинат Linnamäe утверждает, что у него есть мощности по производству мясных консервов для армии Эстонии. По словам министра региональных дел и сельского хозяйства Хендрика Йоханнеса Терраса государство действительно планирует закупать мясные консервы, но не для армии Эстонии, а для Украины.

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