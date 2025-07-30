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Эстония готова отправить Украине консервы

ERR: Эстония может отправить ВСУ консервы из мяса диких кабанов
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Depositphotos

Власти Эстонии начнуть закупать для нужд ВСУ произведенные в стране консервы из мяса диких кабанов. Об этом сообщает местный телеканал ERR.

«Учитывая необходимость активной охоты на кабана, охотники столкнулись с проблемой: мясо некуда девать. Для решения этой проблемы правительство планирует закупать консервы из кабана и отправлять их на Украину», — говорится в сообщении телеканала.

Как сообщается, мясокомбинат Linnamäe заявляет, что у него есть мощности по производству мясных консервов для армии Эстонии. По словам министра региональных дел и сельского хозяйства Хендрика Йоханнеса Терраса государство действительно планирует закупать мясные консервы, но не для армии Эстонии, а для Украины.

До этого эстонские СМИ сообщали, что в Эстонии обеспокоены последствиями атаки беспилотников на Ленинградскую область, впервые за все время российско-украинского конфликта обломки сбитых дронов упали в нескольких километрах от внешней границы Евросоюза.

Ранее в Ленобласти произошел пожар после атаки дронов.

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