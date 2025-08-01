На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что ВС РФ перешли к «убойной» тактике после взятия Часова Яра

Mk.ru: ВС РФ начали прибегать к «убойной» тактике после освобождения Часова Яра
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

После того, как Часов Яр перешел под контроль Вооруженных сил России, у армии появилась возможность широко применять «убойную» тактику, которая хорошо себя зарекомендовала во время боев в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом в беседе с mk.ru заявил военный эксперт, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, эта тактика позволяет разбивать подразделения противника на более небольшие группы и не дает ему возможности собрать свои силы в «кулак».

«Если тактика будет успешно реализовываться, то Сырский не успеет ввести резервы: три-четыре механизированных бригады, подразделения спецназа, территориальной обороны», — добавил Попов.

31 июля министерство обороны РФ заявило, что российские бойцы взяли под контроль город Часов Яр в ДНР. В операции по взятию города участвовали подразделения десантников из Ярославля, Костромы и Иваново. Они прошли свыше 20 км под непрерывным огнем артиллерии ВСУ и ударами дронов.

Ранее Зеленский отказался признать, что ВСУ потеряли Часов Яр.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами