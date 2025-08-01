Стало известно, что ВС РФ перешли к «убойной» тактике после взятия Часова Яра

После того, как Часов Яр перешел под контроль Вооруженных сил России, у армии появилась возможность широко применять «убойную» тактику, которая хорошо себя зарекомендовала во время боев в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом в беседе с mk.ru заявил военный эксперт, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, эта тактика позволяет разбивать подразделения противника на более небольшие группы и не дает ему возможности собрать свои силы в «кулак».

«Если тактика будет успешно реализовываться, то Сырский не успеет ввести резервы: три-четыре механизированных бригады, подразделения спецназа, территориальной обороны», — добавил Попов.

31 июля министерство обороны РФ заявило, что российские бойцы взяли под контроль город Часов Яр в ДНР. В операции по взятию города участвовали подразделения десантников из Ярославля, Костромы и Иваново. Они прошли свыше 20 км под непрерывным огнем артиллерии ВСУ и ударами дронов.

Ранее Зеленский отказался признать, что ВСУ потеряли Часов Яр.