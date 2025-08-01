Белоруссия приступила к подготовке сил спецопераций у границы с Украиной

Белоруссия начала формировать новую бригаду сил спецопераций армии, которая будет базироваться в Гомельской области у границы с Украиной. Об этом сообщил командующий силами специальных операций Вадим Денисенко в интервью телеканалу «Первый информационный».

«Было принято решение для усиления именно южного участка… На сегодняшний день это самое, так сказать, беспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе», — сказал он.

По его словам, завершить создание бригады планируется до конца года.

20 июня в пограничном комитете Белоруссии заявили, что специалисты зафиксировали увеличение числа украинских солдат на границе республики. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) стягивает силы в Житомирскую область, уточнялось в заявлении.

До этого Денисенко заявил о пересмотре боевой подготовки подразделений спецназа. Он пояснил, что конфликт на Украине показал то, что нынешние боевые действия вернулись к «старой войне», когда решающую роль играет превосходство в артиллерии и действия малых подразделений.

Ранее Лукашенко подтвердил, что комплекс «Орешник» разместят в Белоруссии к концу года.