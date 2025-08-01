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На Украине назначат детектива главой БЭБ

Премьер Украины Свириденко назначит детектива НАБУ Цывинского главой БЭБ
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alex.lex.240491/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко назначит детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) главой Бюро экономической безопасности (БЭБ) уже на следующей неделе. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Рассчитываю, что уже на следующей неделе сможем принять соответствующее решение, которое позволит обновить работу БЭБ», — заявила чиновница.

Кабмин отказывался утверждать Цывинского главой бюро из-за справки Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что у его отца есть гражданство РФ. Тем не менее, мужчина был избран на пост главы БЭБ международной конкурсной комиссией.

29 июля представитель Европейской комиссии (ЕК) Гийом Мерсье потребовал от правительства Украины назначить избранного главу БЭБ на пост, подчеркнув, что это необходимо для продвижения реформы БЭБ и обеспечения его независимого и эффективного этого органа. Реформа БЭБ, в свою очередь, является частью обязательств Украины в рамках евроинтеграции.

Бюро экономической безопасности — правоохранительный орган, который расследует уголовные нарушения в экономике Украины. Орган был создан в 2021 году.

Ранее Bloomberg писало, что антикоррупционные органы Украины остаются под давлением Зеленского.

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