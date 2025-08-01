Путин напомнил, что ЕС является экономическим гигантом, но политическим карликом

Евросоюз утратил свой политический суверенитет, что приведет к потере Европой экономической независимости. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на острове Валаам, слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля.

«В современном мире это (суверенитет — «Газета.Ru) всегда было важно, а сегодня особенно: суверенитет играет, можно сказать, ключевую роль, в том числе и для экономического развития», — заявил президент.

Путил добавил, что именно поэтому одна из ключевых задач, в том числе и задач специальной военной операции на Украине — укрепление суверенитета России.

Глава государства также отметил, что современный Евросоюз полностью утратил политическую независимость. А за этим следуют, в той критической ситуации, которая случилась, и экономические потери, подчеркнул президент.

Путин напомнил, что еще совсем недавно политологи говорили, что Евросоюз — это экономический гигант, но политический карлик.

«Это не мои слова, я никого не хочу обидеть, мы сами читали это в западных источниках», — подчеркнул президент.

Лукашенко в свою очередь отметил, что у США есть интерес к тому, чтобы уничтожить Европу и ослабить Евросоюз как центр силы. Белорусский лидер подчеркнул, что Европейский союз «не был слабой организацией».

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель обязался закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд, а также увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон согласился вдвое снизить пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

29 июля Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что президент США Дональд Трамп надавил на Евросоюз, чтобы заключить сделку.

Ранее Путин рассказал, чем себя унижает Украина.