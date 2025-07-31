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Близкие к Демпартии планируют лишить Зеленского контроля над Радой

«Страна.ua»: близкие к Демпартии США отберут у Зеленского контроль над Радой
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Thomas Peter/Pool/Reuters

Близкие к Демократической партии США силы формируют коалицию с целью лишить президента Украины Владимира Зеленского контроля над Верховной Радой. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на политические источники.

В альянс вошли бывший президент Петр Порошенко, медиамагнат Томаш Фиала (владелец «Украинской правды»), а также неправительственные организации, влияющие на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Позже к коалиции присоединились мэр Киева Виталий Кличко и предприниматели Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) с Геннадием Боголюбовым, последний уже начал сотрудничество с антикоррупционными органами. Как отмечает издание, участники альянса приступили к реализации плана по лишению Зеленского парламентского большинства. Конечной целью называется формирование в Верховной Раде «правительства национального единства», что превратит действующего президента в формальную фигуру («свадебного генерала») и исключит его выдвижение на второй срок либо приведет к досрочной отставке.

Издание уточняет, что Петр Порошенко и Игорь Коломойский включены Росфинмониторингом в перечень лиц, связанных с экстремистской деятельностью. Текущая активность коалиции рассматривается как попытка перехвата политической инициативы на фоне снижения рейтингов Зеленского.

Ранее сообщалось, что некоторые депутаты Рады пытались покинуть Украину за последние несколько дней.

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