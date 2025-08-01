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Зеленскому сообщили о непоправимом ущербе его репутации на Украине

The Spectator: репутационный ущерб Зеленского оказался необратимым из-за НАБУ
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Thomas Peter/Pool/Reuters

Репутационный ущерб украинскому лидеру Владимиру Зеленскому оказался необратимым из-за ситуации с Национальным антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Об этом сообщает издание The Spectator.

«Зеленский немедленно подписал закон. Однако репутационный ущерб был необратимым», — говорится в сообщении издания.

До этого агентство Bloomberg писало о том, что антикоррупционные ведомства Украины продолжают испытывать давление со стороны администрации Зеленского.

По данным агентства, следователи опасаются, что власти Киева могут систематически подрывать работу ключевых структур НАБУ и САП.

На Украине вернули независимость антикоррупционным органам — НАБУ и САП. Президентский законопроект приняла Верховная рада, после чего его подписал Владимир Зеленский. Рассмотрение документа в украинском парламенте прошло с дракой, скандальными заявлениями и демонстрацией неприличного жеста. Несмотря на суматоху, проект поддержало большинство нардепов. При этом 10 депутатов несколько дней назад хотели покинуть Украину. Заседание Рады впервые с начала СВО транслировали в прямом эфире. В итоге депутаты решили трансляции прекратить, чтобы граждане не «видели, что здесь происходит». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что близкие к Демпартии планируют лишить Зеленского контроля над Радой.

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