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Лукашенко заявил об очень мощном союзе в случае объединения РФ и ЕС

Лукашенко: если бы ЕС и РФ объединились, это был бы очень мощный союз
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Global Look Press

Союз ЕС и России был бы очень мощным в случае их объединения, но западные страны этого не понимают. Такое мнение высказал белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на Валааме, передает ТАСС.

«Им надо не таскаться с нами лоб в лоб, а вместе быть. Евросоюз и Россия, вот эта мощь если бы объединилась, тогда американцы не смогут этого допустить..., если бы это объединить, это было бы силище. Но они этого не понимают», — сказал Лукашенко.

По его словам, у США есть интерес к тому, чтобы ослабить Евросоюз, как центр силы.

Накануне Лукашенко заявил, что Белоруссия уже «лоб в лоб» стояла бы на западе с блоком НАТО, если бы не Россия. По его словам, Россия подставила плечо в 2020 году, когда в Белоруссии проходили протесты. Он добавил, что если бы республика не выстояла в это сложное время, то неизвестно, что бы с ней было сегодня.

Ранее Лукашенко высказался о расколе внутри Евросоюза.

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