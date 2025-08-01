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Путин сообщил об обсуждении хода спецоперации с Белоусовым и Герасимовым

Путин 31 июля обсуждал ход СВО с Белоусовым и Герасимовым
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что 31 июля обсуждал ход проведения специальной военной операции (СВО) с главой Минобороны Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Об этом пишет ТАСС.

«Я вчера, как обычно, несколько раз обсуждал эти вопросы (связанные с ходом СВО — прим. ред.) с министром обороны и с начальником Генерального штаба», — сказал Путин журналистам.

По его словам, ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения благодаря мужеству и героизму российских бойцов.

Глава государства подчеркнул, что за время проведения СВО российские войска не понесли ни одной напрасной потери.

Также Путин отметил, что информация об освобождении города Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) соответствует действительности. Лидер страны уточнил, что населенный пункт был освобожден еще несколько дней назад.

31 июля министерство обороны РФ заявило, что российские бойцы взяли под контроль город Часов Яр в ДНР. В операции по взятию города участвовали подразделения десантников из Ярославля, Костромы и Иваново. Они прошли свыше 20 км под непрерывным огнем артиллерии и ударами дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Зеленский отказался признать, что ВСУ потеряли Часов Яр.

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