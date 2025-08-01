Зеленский отказался признать факт потери ВСУ Часова Яра

Зеленский заявил, что ВСУ продолжают защищать позиции в Часовом Яре в ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский публично отказался признать факт утраты контроля украинских войск над городом Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР). Видеообращение с соответствующим заявлением опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

«Вы это все видели, про Часов Яр. Это российская дезинформация. Украинские подразделения защищают наши позиции», — написал украинский лидер.

31 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Часова Яра в ДНР. По данным ведомства, большую часть местных жителей Вооруженные силы РФ успели эвакуировать, поиски оставшихся людей продолжаются в подвалах.

Как сообщил Telegram-канал Mash, контроль над населенным пунктом был установлен еще 27 июля, после чего в течение четырех дней проводились мероприятия по проверке подвальных помещений, чердаков и других потенциальных укрытий.

Как шли бои и какое значение имеет завоевание Часова Яра — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ в ходе сражений за Часов Яр.