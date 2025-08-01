Берлинская: Вооруженные силы РФ могут подойти к Киеву уже этой зимой

Российские войска могут подойти к Киеву уже этой зимой из-за больших потерь, которые несут Вооруженные силы Украины (ВСУ). Такую ситуацию допустила глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская в своем Telegram-канале.

По ее оценкам, армия Украины в день теряет 1550 человек, а в месяц — около 46 500, при этом ежемесячно мобилизовывать удается порядка 20 000 человек.

Берлинская подчеркнула, что у Украины уже давно нет «миллионной» армии.

В Киеве при этом увлечены подсчетом того, сколько депутатов Верховной рады изменили свою политическую позицию при голосовании за законы об антикоррупционных органах, отметила она.

По ее словам, вместо этого нужно считать, сколько парламентариев останутся в столице Украины, когда к ней подойдут Вооруженные силы РФ.

«Если мы ничего не изменим, это вполне может произойти уже этой зимой», — добавила Берлинская.

Сегодня СМИ писали, что с начала года ВСУ потеряли более 300 тысяч военных. По данным еженедельных и суточных сводок министерства обороны России, в июле украинская сторона потеряла лишилась 36 тысяч бойцов, а в промежутке с января по июнь — более 265 тысяч.

До этого президент Украины Владимир Зеленский публично отказался признать факт утраты контроля украинских войск над городом Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее в ДНР заявили о крахе обороны ВСУ после потери Часова Яра.