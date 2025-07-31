В ДНР заявили о крахе обороны ВСУ после потери Часова Яра

После установления полного контроля над Часовым Яром украинская оборона на Константиновском направлении окажется фактически разрушена. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, потеря этого населенного пункта резко ухудшила позиции ВСУ в регионе, что может повлечь за собой дальнейшее продвижение российских сил.

Накануне министерство обороны России сообщило, что российские военные взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой народной республике.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска создали огневой мешок для украинских военных в квартале Южный в Часовом Яре. По его словам, в ходе продвижения в окрестностях города ВС РФ улучшили позиции в районе Григоровки и Ступочек, а также продвинулись к Майскому.

Город Часов Яр, вместе с окружающими его населенными пунктами, имеет стратегическое значение благодаря своему географическому положению. Он находится рядом с Артемовском, но разделен каналом Северский Донец — Донбасс. Переход под контроль Часова Яра позволит продвинуться к Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее в США назвали «движущейся лавой» наступление ВС России на Украине.