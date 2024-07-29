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В Кремле рассказали, о каких проблемных вопросах говорил Лукашенко

Песков о проблемных вопросах с Белоруссией: неизбежны рабочие моменты

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Белоруссия и Россия имеют многопрофильные отношения, неизбежны рабочие моменты, которые решают правительства двух стран. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера о том, что надеется решить к осени проблемные вопросы Минска и Москвы.

«У нас многогранные отношения, мы в Союзном государстве, у нас многопрофильные отношения, они широкие по объему. Неизбежны рабочие моменты, которые решают правительства. Обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество, вопрос безопасности — весь спектр двусторонних отношений», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

29 июля Лукашенко, выступая на совещании по международным вопросам, сообщил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным во время переговоров на острове Валаам нерешенные на уровне правительств вопросы. Речь идет о формуле ценообразования на нефть, предоплате за нее и утилизационном сборе, отметил он.

Ранее Путин и Лукашенко на берегу Ладоги обсудили красоты Валаама.

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