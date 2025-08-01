Камбоджа номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира

Камбоджа собирается номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его помощь в урегулировании конфликта Таиланда и Камбоджи. Об этом в интервью газете Wall Street Journal заявил вице-премьер камбоджийского правительства Сун Чантол.

«Он (президент США Дональд Трамп) должен получить Нобелевскую премию не только за работу в Камбодже, но также и в других регионах», — сказал он.

Чантол подчеркнул, что без участия Трампа страны вряд ли бы договорились о прекращении конфликта.

В ночь на 24 июля начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск двух государств на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на ее территории. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем — в материале «Газеты.Ru».

26 июля Трамп намекнул, что помог урегулировать конфликт Таиланда и Камбоджи. Тайские власти подтвердили, что готовы заключить мировое соглашение, если вторая сторона проявит искреннее желание к этому. В полночь 29 июля перемирие между Таиландом и Камбоджей вступило в силу.

Ранее Таиланд обвинил Камбоджу в «вопиющем нарушении» соглашения о перемирии.