Таиланд обвинил Камбоджу в «вопиющем нарушении» соглашения о перемирии, заключенного с целью прекращения приграничных боевых действий, заявив, что камбоджийские войска начали ночную атаку на границу. Об этом сообщает Bangkok Post (BP)

«Страны договорились о прекращении огня, которое начнется во вторник после пяти дней столкновений, а давний спор из-за спорных пограничных храмов перерос в открытое столкновение на их 800-километровой границе», — говорится в публикации.

Но, несмотря на это, как заявляет Министерство иностранных дел Таиланда, тайские войска в провинции Сисакет «подверглись обстрелу из стрелкового оружия и гранат со стороны камбоджийских сил» в ходе наступления, которое продолжалось до утра 30 июля. Это стало грубым нарушением соглашения о прекращении огня, подчеркнули в МИД Таиланда.

В ночь на 24 июля начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск двух государств на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на ее территории. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем — в материале «Газеты.Ru».

29 июля военные Таиланда и Камбоджи договорились не размещать дополнительные войска на границе на фоне продолжающегося вооруженного конфликта.

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