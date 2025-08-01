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В США рассказали о «новом оружии» охраны Путина для борьбы с дронами

MWM: охрана Путина использует новое оружие для борьбы с дронами
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Алексей Даничев/РИА Новости

Служба безопасности (СБ) президента России использует новое оружие в целях борьбы с беспилотниками. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.

«Сотрудники личной охраны президента России Владимира Путина, сопровождавшие его, были замечены с оружием нового класса для борьбы с беспилотниками», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что упомянутое «оружие» представляет собой перехватчик беспилотников с четырехмоторной крестовой конфигурацией, а также системой наведения.

В конце июля Путин подписал закон о снабжении ведомственной охраны боевым стрелковым оружием для отражения атак беспилотников.

Согласно документу, для охраны объектов и борьбы с беспилотниками федеральные госорганы, органы власти и правительство Москвы смогут временно использовать боевое стрелковое оружие, предоставленное Росгвардией. Это решение направлено на противодействие беспилотным воздушным, подводным, надводным судам и транспортным средствам.

Уточняется, что к боевому стрелковому оружию относится ручное или входящее в состав вооружения боевой техники или стационарных боевых комплексов огнестрельное оружие калибром до 20 мм.

Ранее Путин подписал закон о проезде военного транспорта по платным дорогам.

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