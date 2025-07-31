Ведомственную охрану вооружат для борьбы с беспилотниками

Путин подписал закон о вооружении ведомственной охраны для защиты от дронов

Президент России Владимир Путин подписал закон о снабжении ведомственной охраны боевым стрелковым оружием для отражения атак беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, для охраны объектов и борьбы с беспилотниками федеральные госорганы, органы власти и правительство Москвы смогут временно использовать боевое стрелковое оружие, предоставленное Росгвардией. Это решение направлено на противодействие беспилотным воздушным, подводным, надводным судам и транспортным средствам.

Уточняется, что к боевому стрелковому оружию относится ручное или входящее в состав вооружения боевой техники или стационарных боевых комплексов огнестрельное оружие калибром до 20 мм.

Согласно закону, ведомственная охрана сможет получить оружие после инструктажа по правилам безопасности. Однако, если Росгвардия потребует сдать оружие, его нужно будет вернуть в течение двух недель.

В начале мая военный корреспондент Александр Коц заявил, что ситуация с атаками беспилотников Вооруженных сил Украины по территории России будет ухудшаться. Военкор добавил, что у России есть все необходимые технические средства для отражения вражеских дронов.

Ранее Путин подписал закон о проезде военного транспорта по платным дорогам.