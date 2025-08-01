Политолог рассказал о цели поездки Уиткоффа в Россию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ближайшее время приедет в Россию для переговоров по вопросу о санкциях со стороны Вашингтона и якобы уступках, на которые может пойти Москва, чтобы избежать ограничения. Об этом в своем Telegram-канале заявил политолог Сергей Марков.

«Уиткофф в ближайшие дни прилетит в Москву. Будет вести переговоры о санкциях США. И о том, на какие уступки готова Россия, чтобы этих санкций не было», — отметил он.

14 июля Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины в 100% против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в процессе урегулирования конфликта на Украине. Сначала глава Белого дома установил для РФ срок в 50 дней для прекращения боевых действий, однако 28 июля сократил его до 10–12 дней.

29 июля американский лидер заявил, что срок его 10-дневного ультиматума России подойдет к концу 8 августа. Американский лидер заявил о своем разочаровании российским президентом Владимиром Путиным, который никак не отреагировал на его угрозы. Трамп пообещал ввести вторичные пошлины против стран, покупающих российские энергоносители по истечении 10-дневного срока. Какие политические и экономические последствия ожидают эксперты в связи с ультиматумом президента США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее госсекретарь США рассказал о контактах с РФ по Украине.