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В ВСУ назвали вопросом времени потерю Красноармейска в ДНР

Telegraph: в ВСУ считают падение Красноармейска вопросом времени
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Евгений Биятов/РИА Новости

В украинской армии считают вопросом времени скорую потерю Украиной Красноармейска в ДНР (украинское название Покровск). Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Мы потеряем Покровск… Это вопрос времени», — приводит издание слова одного из украинских военных.

Отмечается, что солдаты говорят о падении Красноармейска как о неизбежности, вопрос лишь в сроках — дни или недели.

Как пишет Telegraph, такие же якобы «мрачные прогнозы» сейчас распространяются среди гражданского населения.

31 июля украинский лидер Владимир Зеленский признал, что группы бойцов Вооруженных сил (ВС) России прорываются в Красноармейск.

31 июля Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источники сообщил, что ВС РФ в результате успешных боевых действий прорвали оборону украинских войск и сейчас наступают в центре Красноармейска в ДНР. Из материала следует, что в сражениях принимают участие не ДРГ, а полноценные боевые подразделения.

Ранее военкор сообщил, что ВСУ покидают Красноармейск.

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