Военкор сообщил, что ВСУ покидают Красноармейск

Военкор Алексей Гавриш сообщил aif.ru, что штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) был эвакуирован из Красноармейска (украинское название Покровск) глубже в тыл.

По его словам, клещи вокруг Красноармейска сжимаются.

«Штаб ВСУ был эвакуирован из Покровска, перевезен глубже в тыл. Это верный признак того, что Украина будет сдавать город. Также были отдельные случаи, когда противник довольно большими группами либо просто уходил со своих позиций, либо сдавался в плен. Но это единичные случаи. Сказать, что ВСУ массово покидает город, пока говорить нельзя», — поделился Гавриш.

Он добавил, что командование оставило в Красноармейске рядовых солдат, чтобы они «оборонялись до последнего». В результате они останутся там, когда котел вокруг населенного пункта захлопнется.

До этого Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на украинских военкоров сообщал, что российские войска вклинились в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на глубину до 5 км в Серебрянском лесу на Лиманском направлении, которое находится на севере Донецкой народной республики.

Ранее на Украине сообщили об атаке ВС РФ по совещанию командиров крупнейших отрядов дронов ВСУ.