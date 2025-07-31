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Стало известно о прорыве ВС РФ в центр Красноармейска

Российские подразделения наступают в центре Красноармейска в ДНР
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ в результате успешных боевых действий прорвали оборону украинских войск и сейчас наступают в центре города Красноармейска (Покровска) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источники.

«Российские части наступают в Покровске, уже в центре города», — говорится в материале.

Из него следует, что в сражениях принимают участие не диверсионно-разведывательные группы, а полноценные боевые подразделения ВС РФ. В связи с этим авторы публикации отметили, что можно говорить о начале штурма населенного пункта российскими подразделениями.

30 июля Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что военнослужащие ВС РФ начали создавать «челюсти» будущего котла у Красноармейска в ДНР. В частности, российская авиация и расчеты беспилотников занимались формированием северо-восточных «челюстей» котла, разрезая резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Доброполье и Святогоровка. В результате украинские формирования столкнулись с трудностями при попытках перегруппироваться и отойти к поселку Водянское, и это помешало им контратаковать в районе города Родинское.

Ранее военный корреспондент Алексей Гавриш заявил, что штаб ВСУ был эвакуирован из Красноармейска.

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