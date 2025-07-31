Зеленский признал проникновение российских войск в Красноармейск

Группы бойцов Вооруженных сил (ВС) России прорываются в Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он уточнил, что в Красноармейск и соседний населенный пункт Доброполье прорываются малые российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). При этом, по словам украинского лидера, ВСУ якобы отбивают атаки и удерживают позиции.

31 июля Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источники сообщил, что ВС РФ в результате успешных боевых действий прорвали оборону украинских войск и сейчас наступают в центре Красноармейска в ДНР. Из материала следует, что в сражениях принимают участие не ДРГ, а полноценные боевые подразделения.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» рассказал, что российская авиация и беспилотники работают над формированием северо-восточных «челюстей» будущего котла у Красноармейска, разрезая резервы украинских войск в районе Доброполья и Святогоровки. Это мешает им перегруппироваться и двигаться к Водянскому, что затрудняет возможности для контратак в районе Родинского.

Ранее военкор сообщил, что ВСУ покидают Красноармейск.