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Байден предрек темные времена при Трампе

Бывший президент Байден заявил, что США ждут темные времена при Трампе
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Reuters

Бывший президент США Джо Байден заявил, что при новой администрации президента Дональда Трампа Соединенные Штаты ждут «темные времена» в связи с угрозами верховенства права и подрыва гражданских свобод. Его слова приводит Politico.

«Вы не можете приукрасить происходящее. Это темные времена», — сказал бывший президент.

Уточняется, что, несмотря на отсутствие прямого упоминания Трампа, критика бывшего американcкого президента была явно адресована именно действующему главе Белого дома. При этом Байден обвинил конгресс в бездействии и заявил, что новая администрация США пытается «стереть историю» и отменить достигнутый им и его предшественниками прогресс.

До этого президент США Дональд Трамп сравнил себя со своим предшественником Джо Байденом, заявив, что играет гораздо лучше него в гольф. Поводом для гордости Трампа стало видео, на котором он бьет по мячу на новом гольф-поле в своем клубе Trump International Golf Links в Шотландии.

Ранее Трамп обвинил Байдена в проблемах в экономике США.

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