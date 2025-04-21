На Украине могут усилить мобилизацию из-за больших потерь в ВСУ

На Украине нужно усилить мобилизацию из-за больших потерь и дезертирства в рядах Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом заявила депутат Верховной рады Нина Южанина во время интервью на YouTube-канале «Новости Live».

«Я не хочу озвучивать цифры, но катастрофическая ситуация, которая связана с самовольным оставлением частей, потерями и другим, говорит о том, что у нас есть сейчас большая необходимость в мобилизации новых сил», — сказала она.

Накануне стало известно, что на Украине каждый месяц заводят 4,7 тыс. дел о неуплате штрафов за уклонение от мобилизации. Как сообщал портал «Опендатабот», с начала года открыто 17 тыс. исполнительных производств за нарушения правил воинского учета, то есть за просроченные и неоплаченные штрафы от военкоматов.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее в США заявили, что украинских детей готовят к участию в боевых действиях.