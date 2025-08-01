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В России назвали «лапшой на уши» заявления Украины о границах 1991 года

Сальдо: Украина вешает лапшу на уши украинцам о возвращении к границам 1991 года
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Власти Украины продолжают давать украинцам пустые обещания о возвращении страны к границам 1991 года. Об этом РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Простым украинцам до сих пор вешают на уши лапшу про победу и границы 1991 года», — подчеркнул он.

До этого бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин заявлял, что Украина в ходе создания СССР не включала в себя Малороссию, Одессу, Крым и Севастополь.

По словам бывшего премьера России, разговоры украинского лидера Владимира Зеленского о возвращении к границам Украины 1991 года несостоятельны в этой связи.

В мае экс-главком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный призвал не надеяться на чудо, которое поможет Украине восстановить границы 1991 или 2022 годов. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев назвал данное заявление запоздалым.

Ранее на Украине оценили желание населения воевать до выхода на границы 1991 года.

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