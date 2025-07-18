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В России напомнили Украине, что при создании СССР у нее не было Одессы и Крыма

Степашин: Украина при создании СССР была без Одессы, Харькова и Крыма
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Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина в ходе создания СССР не включала в себя Малороссию, Одессу, Крым и Севастополь. Об этом РИА Новости заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

«Советский Союз 30 декабря 1922 года создавался, когда подписывали соглашения мы, Закавказская Федерация, Украина и Белоруссия. Знаете, в каком качестве подписывала Украина? Без Малороссии, без Одессы, без Харькова, без Крыма и Севастополя», — подчеркнул он.

По словам бывшего премьера России, разговоры украинского лидера Владимира Зеленского о возвращении к границам Украины 1991 года несостоятельны в этой связи.

До этого агентство Bloomberg писало, что Россия может принять решение о наступлении на Одессу или Харьков на фоне неудач ВСУ на фронте. Отмечается, что положение ВСУ на данный момент тяжелое, поскольку Киев находится в критическом состоянии на поле боя на фоне наступления ВС России.

Ранее Зеленский пообещал новые удары вглубь России.

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