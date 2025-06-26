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На Украине оценили желание населения воевать до выхода на границы 1991 года

SOCIS: 12,8% украинцев хотят воевать до выхода на границы 1991 года
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Reuters

Только 12,8% граждан Украины хотят воевать до выхода на границы страны 1991 года. Об этом говорят данные опроса украинского центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, передает «Страна.ua» в Telegram-канале.

Результаты исследования свидетельствуют, что самым приемлемым вариантом развития событий, связанных с украинским кризисом, украинцы видят поиск компромиссного решения с привлечением лидеров других государств. Этот ответ выбрали 55,7% респондентов.

16,6% опрошенных признались, что надеются на заморозку конфликта по существующей линии соприкосновения. Продолжение боевых действий до выхода Украины на границы, существовавшие до начала военного конфликта, поддержали 8,6% участников опроса.

72,3% опрошенных граждан Украины высказались за прекращение конфликта по текущей линии фронта.

Опрос проводился с 6 по 11 июня. В нем приняли участие 2000 респондентов в возрасте от 18 лет.

До этого президент России Владимир Путин в интервью Sky News Arabia выразил уверенность, что большинство украинцев хотят дружить с Россией.

Ранее житель Львова в фургоне для хлеба пытался сбежать от мобилизации в Румынию.

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