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В США оценили последствия потери Часова Яра для ВСУ

Аналитик Слебода: Часов Яр станет выгодной позицией российской артиллерии
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РИА Новости

Освобождение Часова Яра в ДНР российскими войсками приведет к усугублению положения ВСУ, поскольку ВС РФ овладели «отличной высотой» для артиллерии. Об этом на своем YouTube-канале заявил американский аналитик Марк Слебода.

«Город расположен на вершине холмистой местности, с которой одинаково хорошо просматривается как Восток, так и Запад, в том числе новые линии обороны киевского режима <…> Теперь у России есть отличная высота, которая крайне выгодна для артиллерии», — подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский публично отказался признать факт утраты контроля украинских войск над городом Часовым Яром в ДНР.

31 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Часова Яра в ДНР. По данным ведомства, большую часть местных жителей Вооруженные силы РФ успели эвакуировать, поиски оставшихся людей продолжаются в подвалах.

Как сообщил Telegram-канал Mash, контроль над населенным пунктом был установлен еще 27 июля, после чего в течение четырех дней проводились мероприятия по проверке подвальных помещений, чердаков и других потенциальных укрытий.

Как шли бои и какое значение имеет завоевание Часова Яра — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ в ходе сражений за Часов Яр.

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