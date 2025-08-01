В США оценили последствия потери Часова Яра для ВСУ

Освобождение Часова Яра в ДНР российскими войсками приведет к усугублению положения ВСУ, поскольку ВС РФ овладели «отличной высотой» для артиллерии. Об этом на своем YouTube-канале заявил американский аналитик Марк Слебода.

«Город расположен на вершине холмистой местности, с которой одинаково хорошо просматривается как Восток, так и Запад, в том числе новые линии обороны киевского режима <…> Теперь у России есть отличная высота, которая крайне выгодна для артиллерии», — подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский публично отказался признать факт утраты контроля украинских войск над городом Часовым Яром в ДНР.

31 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Часова Яра в ДНР. По данным ведомства, большую часть местных жителей Вооруженные силы РФ успели эвакуировать, поиски оставшихся людей продолжаются в подвалах.

Как сообщил Telegram-канал Mash, контроль над населенным пунктом был установлен еще 27 июля, после чего в течение четырех дней проводились мероприятия по проверке подвальных помещений, чердаков и других потенциальных укрытий.

Как шли бои и какое значение имеет завоевание Часова Яра — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ в ходе сражений за Часов Яр.