Политолог оценил, будет ли Азербайджан поставлять оружие Украине

Азербайджан не будет поставлять оружие Украине на фоне ухудшения отношений с Россией. Такое мнение высказал политолог, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, эту красную черту Азербайджан нарушать не будет, даже несмотря на то, что сейчас есть кризис в двусторонних отношениях», — сказал Гасанов, отметив, что Баку не придает взаимоотношениям двух стран «какой-то геополитический аспект».

Политолог считает, что напряжение между Москвой и Баку может быть разрешено при личной встрече президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева.

20 июля Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме в Ханкенди, впервые публично занял сторону Украины. Он посоветовал украинским властям «никогда не соглашаться на оккупацию» и сообщил, что Азербайджан придерживался именно такого пути, когда возвращал контроль над Карабахом военным путем.

Ранее Захарова заявила о планах Украины разжигать ненависть между Россией и Азербайджаном.