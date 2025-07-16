Кто такие друзы и почему Израиль бомбит Сирию ради их защиты?

Армия обороны Израиля атаковала центр Дамаска, исполнив угрозу нанести «болезненные удары», если власти Сирии не прекратят нападки на друзскую общину на юге страны. Израиль также готовит наземную операцию и обещает защищать друзов, которые конфликтуют последние месяцы с правительством Сирийской Республики. В чем причины этого конфликта и кто такие друзы, за которых вступились израильские военные, — в материале «Газеты.Ru».

Столкновения друзов и бедуинов в Сирии

Дамаск объявил 15 июля о вводе войск в южную провинцию Эс-Сувейда, где происходят масштабные столкновения между бедуинскими ополченцами и друзскими вооруженными отрядами. По информации правозащитников, погибли более 100 человек — большей частью друзы.

В конфликт вмешался Израиль. В совместном заявлении от 15 июля премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаньяху и Исраэль Кац сообщили о нанесении ударов по целям в районе Эс-Сувейда, чтобы защитить друзскую общину, которая связана «глубоким братским союзом» с израильскими друзами . 16 июля Израиль объявил о решении нарастить свои силы в районе границы с Сирией.

«Армия обороны Израиля продолжит действовать как в обороне, так и в наступлении, чтобы обеспечить безопасность израильского гражданского населения», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Также в ЦАХАЛ заявили о нанесении удара по комплексу зданий генштаба вооруженных сил Сирии в Дамаске и по еще одному военному объекту в районе президентского дворца.

На фоне этих событий израильские друзы массово пытаются прорвать границу с Сирией, чтобы оказать помощь единоверцам.

«Друзы массово переселяются на Голанские высоты (…) В эти часы на горе Друзов на юге Сирии происходит шокирующая и жестокая бойня, где хладнокровно убивают невинных мирных жителей — женщин, детей и стариков», — говорится в публикации портала Ynet со ссылкой на заявление лидера израильских друзов Мвафака Тарифа.

Причины конфликта

После падения режима Башара Асада в декабре 2024 года к власти в Сирии пришла группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Тогда в стране вспыхнули протесты: изначально возмутились жители Латакии, где в основном проживают алавиты, к которым принадлежит Асад. Позднее недовольство новыми сирийскими властями переросло в вооруженное столкновение с другими группами населения. Против новых правительственных сил также выступили друзы.

Новые сирийские власти жестко подавляли протесты национальных меньшинств. Во время правления Асада друзы обладали собственными силами самообороны. В их руках имелось достаточное количество стрелкового оружия для защиты от радикальных группировок. Несмотря на то, что друзские лидеры неоднократно говорили о готовности к сотрудничеству с новыми властями, они перестали доверять переходному правительству, возглавляемому бывшим полевым командиром Ахмедом аш-Шараа.

Нынешнее обострение связано с тем, что действующая сирийская армия укомплектована преимущественно выходцами из радикальных суннитских группировок, замешанных в преследовании друзов.

Один из лидеров друзской общины Сирии, Хикмат аль-Хиджри, заявил, что переговоры с переходным правительством Сирии ни к чему не привели. Он призвал своих единоверцев сопротивляться военному давлению Дамаска.

«Сегодня мы либо остаемся сирийцами и отвергаем унижения и оскорбления, либо нас ждут десятилетия унижений и оскорблений», — сказал он.

По имеющимся данным, открытые столкновения начались в воскресенье, 13 июля. Тогда появилась информация о нападении вооруженных формирований на друзские поселения в провинции на юге Сирии и перекрытии трассы, связывающей ее с Дамаском. По данным минобороны Сирии, во время боев были убиты более 30 человек, свыше 100 получили ранения, также объявили о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.

Во вторник, 15 июля, Дамаск объявил о вводе войск и сил МВД в неспокойные районы. Целью операции назвали зачистку от незаконных формирований.

Кто такие друзы

Друзы — замкнутая этноконфессиональная группа арабов на Ближнем Востоке. Они исповедуют друзизм, монотеистическую религию на основе шиизма исмаилитского толка с элементами иудаизма. Они проживают на западе Сирии (около 700 тысяч), а также в Ливане (около 300 тысяч), на севере Израиля (более 150 тысяч). Согласно их религиозно-культурной традиции, им запрещается создавать собственное государство. Брачные отношения поощряются только между представителями своей общины.

Основы своего вероучения они держат в секрете от посторонних. Этот принцип называется ими «благоразумное сокрытие».

Друзы образовались в начале XI века в фатимидском Египте как религиозная община, построенная вокруг обожествления личности халифа аль-Хакима. Они заявили о себе в 1017 году проповедями богослова Хамзы ибн Али. В результате преследований в Египте последователи общины перебрались на территорию Сирии и Ливана, где до 1043 года занимались проповедью учения среди местного населения.

В начале XVIII века друзы переселились на территорию современной Сирии с гор Ливана и Антиливана. Они добились значительной автономии в Османской империи, против властей которой периодически поднимали восстания. В 1925–1927 годах друзы стали первой конфессиональной группой, которая подняла восстание против французского колониального присутствия. Под их влиянием распространились волнения по все территории Сирии и часть Ливана.

Поэтому друзы стали играть видную роль в борьбе за независимость Сирии, а после ее обретения — в восстании 1954 года и свержении военного режима Адиба аш-Шишакли. После неудачной попытки переворота, предпринятой друзским майором Салимом Хатумом в 1966 году, друзы были исключены из руководства армии и политической жизни в целом.

В 2011 году по друзскому региону прокатились антиправительственные протесты в связи с участием населения Сирии в региональном движении, известном как «арабская весна»протесты, происходившие в арабских странах на севере Африки с декабря 2010 года по декабрь 2012 года.

В тех событиях религиозные и политические лидеры друзов заняли нейтральную и выжидательную позицию и не стали поддерживать ни правительственные силы, ни оппозиционные группы.

С 2015–2016 годов в друзской общине росли антиправительственные настроения в связи с тяжелой экономической ситуацией и повсеместной коррупцией, с 2020 года в регионе усилилась протестная активность.

Основным центром проживания друзов сегодня является Сирия. Они составляют примерно 3% от численности населения страны. Друзы — третье крупнейшее по численности этноконфессиональное меньшинство Сирии после курдов и алавитов.

Они населяют регион Джебель эд-Дуруз в провинции Эс-Сувейда с центром в одноименном городе. Друзы составляли 90% населения этой провинции по данным на 2010 год. Также друзы проживают в 18 поселениях региона Джебель эс-Суммак в провинции Идлиб, в горах Джебель эш-Шейх в провинции Кунейтра на границе с Голанскими высотами и в юго-восточном пригороде Дамаска Джарамане.