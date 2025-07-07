Объем помощи США Украине достиг $123,3 млрд. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики (Германия).

К апрелю 2025 года военные поставки составили $69,5 млрд, финансовая поддержка — $50,1 млрд, гуманитарные грузы — $3,7 млрд.

Отмечается, что с мая по начало июля 2025 года новые поставки не осуществлялись.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Как писало издание L'Antidiplomatico, Украине грозит серьезный кризис из-за приостановки выделения ей помощи со стороны США.

Ранее в Раде рассказали, что США уготовили для Зеленского и «шайки мародеров».