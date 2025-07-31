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В США рассказали, когда Трамп подпишет указ о пошлинах против стран без торгсоглашений

Трамп в четверг подпишет указ о введении пошлин против стран без торгсоглашений
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Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен в четверг подписать указ о введении импортных пошлин против стран, которые не заключили торговые соглашения с Вашингтоном. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Он подпишет указ сегодня днем или позже вечером (по местному времени. — «Газета.Ru»). Мы сообщим, когда это произойдет, и документ будет опубликован нашей пресс-службой», — уточнила Левитт.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что разговоры о введении торговых пошлин и тарифов создают напряжение в мировой экономике.

28 июля Трамп в ходе общения с журналистами в Шотландии сообщил о намерении установить пошлины на уровне 15–20% для тех стран, которые не заключили торговое соглашение с Вашингтоном.

Ранее США ввели дополнительную пошлину на импортируемые из Бразилии товары.

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