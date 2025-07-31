Медведев высказался о введении Западом торговых пошлин и тарифов

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что разговоры о введении торговых пошлин и тарифов создают напряжение в мировой экономике. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас много говорится о введении различного рода торговых пошлин, тарифов. Это создает напряжение в периметре мировой экономики», — сказал он в ходе совещания постоянного комитета движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – «За свободу наций!»

До этого президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Шотландии заявил, что намерен установить пошлины на уровне 15–20% для тех стран, которые не заключили торговое соглашение с Вашингтоном.

27 июля Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии заявил, что Вашингтон и Брюссель договорились о торговом соглашении. Он отметил, что речь идет об «огромной сделке с большим количеством стран». По словам американского лидера, они откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам.

Ранее стало известно, кто в США примет финальное решение по тарифам против Китая.