Трамп назвал ставку пошлин для стран, не достигших торгового соглашения с США

Трамп пригрозил пошлинами в 15–20% для стран без торгового соглашения с США

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Шотландии заявил, что намерен установить пошлины на уровне 15–20% для тех стран, которые не заключили торговое соглашение с Вашингтоном. Его слова приводит РИА Новости.

«Я бы сказал, это будет где-то в диапазоне от 15 до 20%. Может быть, 15, может быть, 20… Я просто хочу быть вежливым. Но да, где-то в этом диапазоне», — уточнил глава Белого дома.

27 июля Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии заявил, что Вашингтон и Брюссель договорились о торговом соглашении. Он отметил, что речь идет об «огромной сделке с большим количеством стран». По словам американского лидера, они откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам.

Глава Белого дома также рассказал, что ЕС приобретет у США энергоносители на $750 млрд и инвестирует еще $600 млрд в американскую экономику.

Ранее Трамп сообщил о согласии Индонезии отменить пошлины на американские товары.