На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал ставку пошлин для стран, не достигших торгового соглашения с США

Трамп пригрозил пошлинами в 15–20% для стран без торгового соглашения с США
true
true
true
close
Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Шотландии заявил, что намерен установить пошлины на уровне 15–20% для тех стран, которые не заключили торговое соглашение с Вашингтоном. Его слова приводит РИА Новости.

«Я бы сказал, это будет где-то в диапазоне от 15 до 20%. Может быть, 15, может быть, 20… Я просто хочу быть вежливым. Но да, где-то в этом диапазоне», — уточнил глава Белого дома.

27 июля Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии заявил, что Вашингтон и Брюссель договорились о торговом соглашении. Он отметил, что речь идет об «огромной сделке с большим количеством стран». По словам американского лидера, они откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам.

Глава Белого дома также рассказал, что ЕС приобретет у США энергоносители на $750 млрд и инвестирует еще $600 млрд в американскую экономику.

Ранее Трамп сообщил о согласии Индонезии отменить пошлины на американские товары.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами