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Трамп хочет завершить конфликт на Украине к 8 августа

Reuters: Трамп дал понять, что хочет завершить конфликт на Украине к 8 августа
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Christopher Furlong/Pool via Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет заврешить конфликт на Украине к 8 августа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление США в Совбезе ООН.

«США сообщили Совету безопасности ООН: Трамп ясно дал понять, что сделка по прекращению войны России на Украине должна быть заключена к 8 августа», — говорится в сообщении издания.

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании на Украине. Изначально американский лидер давал РФ 50 дней на прекращение огня, однако 28 июля сократил этот срок до 10–12 дней. Он истекает 8 августа.

При этом политолог Дмитрий Солонников прокомментировал «Газете.Ru» сообщение о том, что ради завершения конфликта на Украине американский президент может предложить Кремлю «колоссальные экономические сделки». По его словам, Трамп не будет предлагать России сделки, которые были бы действительно выгодны для Москвы и стали бы «кувалдой» для разрушения барьеров Евросоюза.

Ранее на Западе рассказали, чего пытается добиться Трамп своей сделкой с ЕС.

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