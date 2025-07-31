В Кремле ответили на слова Трампа об антиамериканском характере БРИКС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что деятельность БРИКС не ориентирована против каких-то конкретных стран, объединение не будет отвечать на внешние угрозы. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне американский президент Дональд Трамп назвал БРИКС антиамериканским объединением, действующим против доллара США. Политик добавил, что Вашингтон не позволит никому «нападать на доллар».

«БРИКС никогда свою деятельность не ориентирует против каких-то стран», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, БРИКС существует для взаимодействия и сотрудничества стран в областях, представляющих для них взаимный интерес и выгоду.

19 июля Трамп заявил, что БРИКС угасает после его угроз ввести пошлины в 10% против участников объединения. Глава Белого дома добавил, что США не могут себе позволить, чтобы американский доллар слабел, однако, если бы страной правил «болван, как последний, он бы допустил» ослабление национальной валюты.

Ранее в Госдуме оценили слова Трампа об увядающей роли БРИКС.