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Патрушев заявил, что Запад может легализовать морское пиратство

Патрушев: Запад ведет разговоры о легализации на госуровне морского пиратства
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Запад может легализовать морское пиратство на государственном уровне. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.

По его словам, в западных странах «ведутся даже разговоры о возрождении практики выдачи «каперских свидетельств», то есть фактически о санкционированном на государственном уровне пиратстве».

«Эту угрозу также нельзя недооценивать», — сказал Патрушев во время заседания Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии.

Также он допустил провокации со стороны Запада, связанные с прямыми атаками на российские суда и морскую инфраструктуру, а также на иностранные суда и объекты с возложением ответственности на РФ.

26 июля Патрушев перед празднованием Дня Военно-морского флота цитатой знаменитого советского марша о военных моряках высоко оценил боеготовность ВМФ России. По его словам, российский флот способен гарантировать безопасность страны на всех направлениях при любых обстоятельствах.

Ранее корабли Тихоокеанского флота РФ провели учебные «бои с пиратами» в Аденском заливе.

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