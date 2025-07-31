Патрушев заявил, что Запад может легализовать морское пиратство

Запад может легализовать морское пиратство на государственном уровне. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.

По его словам, в западных странах «ведутся даже разговоры о возрождении практики выдачи «каперских свидетельств», то есть фактически о санкционированном на государственном уровне пиратстве».

«Эту угрозу также нельзя недооценивать», — сказал Патрушев во время заседания Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии.

Также он допустил провокации со стороны Запада, связанные с прямыми атаками на российские суда и морскую инфраструктуру, а также на иностранные суда и объекты с возложением ответственности на РФ.

26 июля Патрушев перед празднованием Дня Военно-морского флота цитатой знаменитого советского марша о военных моряках высоко оценил боеготовность ВМФ России. По его словам, российский флот способен гарантировать безопасность страны на всех направлениях при любых обстоятельствах.

Ранее корабли Тихоокеанского флота РФ провели учебные «бои с пиратами» в Аденском заливе.