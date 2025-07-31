Патрушев обвинил Запад в провокациях на Трансарктическом транспортном коридоре

Запад начал провокации на различных участках Трансарктического транспортного коридора. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.

«Запад уже начал поэтапно осуществлять спланированные провокационные действия на различных участках Трансарктического транспортного коридора», — сказал он в ходе заседания совета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии.

Патрушев обратил внимание, что Европа запустила миссию «Балтийский страж» в целях блокирования Балтийского моря для торгового судоходства РФ. Она, как заявил помощник президента, в любой момент может быть развернута в блокадную миссию. Он отметил, что противники России понимают, что именно через ее северо-запад идет основная масса внешнеторгового морского грузооборота страны. Поэтому они разворачивают охоту за судами РФ и судами третьих стран с российскими грузами, готовят и проводят силовые провокации, продолжил Патрушев.

Он также рассказал, что противники РФ предпринимают попытки в одностороннем порядке пересматривать нормы международного морского права, а также проводят активную милитаризацию Балтики.

Кроме того, Патрушев допустил провокации со стороны Запада, связанные с прямыми атаками на российские суда и морскую инфраструктуру, а также на иностранные суда и объекты с возложением ответственности на РФ.

10 июня заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Балтийское море становится ареной военного противостояния. По его словам, конфликт здесь может начаться в любой момент.

Ранее на Западе описали сценарий гипотетической войны России и НАТО.