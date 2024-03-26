Корабли ТОФ отработали бои с пиратами

Корабли российского Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учебные «бои с пиратами» на учениях в Аденском заливе. Об этом пишет РИА Новости.

В учениях принимал участие ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников».

Уточняется, что моряки отработали алгоритм совместных действий по уничтожению беспилотных катеров и БПЛА условного противника в условиях массированной атаки с помощью крупнокалиберных пулеметов и зенитной артиллерийской установки АК-630. При этом огонь велся по секторам. Все намеченные цели были поражены.

До этого фрегат «Маршал Шапошников» в ходе учений обезвредил пиратов в Аравийском море в феврале 2024 года.

Согласно легенде маневров, на первом этапе российские военные обнаружили подозрительное каботажное судно, которое не откликалось на радиозапросы фрегата. К судну направилась группа досмотра. Члены экипажа условного противника попытались дать отпор, но были задержаны.

На втором этапе учения артиллерийские расчеты «Маршала Шапошникова» отработали ликвидацию условных малогабаритных быстроходных суден, на которых вооруженные пираты хотели совершить нападение и захватить иностранное торговое судно.

Ранее пираты захватили грузовой корабль у берегов Сомали.