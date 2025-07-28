На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп отреагировал на заявление Нетаньяху об отсутствии голода в Газе

Трамп заявил, что дети в Газе выглядят очень голодными
true
true
true
close
Reuters

Американский президент Дональд Трамп поставил под сомнение заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в секторе Газа нет голода. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не знаю. По телевизору, я бы сказал, что не совсем так, потому что эти дети выглядят очень голодными. Но мы даем много денег и еды. Сейчас и другие страны подключаются... Это гуманитарный кризис. Это абсолютная катастрофа», — высказался глава Белого дома.

До этого представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи заявил, что лидеры радикального палестинского движения ХАМАС устраивают «пиры» в подземных тоннелях, в то время как гражданское население Газы сталкивается с острой нехваткой продовольствия.

22 июля советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман назвал «несправедливым и вредным» призыв ряда стран к немедленному прекращению военных действий в секторе Газа и возобновлению полноценных поставок гуманитарной помощи.

Ранее в Израиле заявили, что ХАМАС выдвигает невыполнимые условия на переговорах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами