Трамп отреагировал на заявление Нетаньяху об отсутствии голода в Газе

Трамп заявил, что дети в Газе выглядят очень голодными

Американский президент Дональд Трамп поставил под сомнение заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в секторе Газа нет голода. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не знаю. По телевизору, я бы сказал, что не совсем так, потому что эти дети выглядят очень голодными. Но мы даем много денег и еды. Сейчас и другие страны подключаются... Это гуманитарный кризис. Это абсолютная катастрофа», — высказался глава Белого дома.

До этого представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи заявил, что лидеры радикального палестинского движения ХАМАС устраивают «пиры» в подземных тоннелях, в то время как гражданское население Газы сталкивается с острой нехваткой продовольствия.

22 июля советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман назвал «несправедливым и вредным» призыв ряда стран к немедленному прекращению военных действий в секторе Газа и возобновлению полноценных поставок гуманитарной помощи.

Ранее в Израиле заявили, что ХАМАС выдвигает невыполнимые условия на переговорах.