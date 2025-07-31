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Зеленскому сообщили, что украинцы больше не верят президенту

FT: закон о НАБУ на Украине показал, что украинцы больше не верят Зеленскому
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Несмотря на восстановление полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) украинскому лидеру Владимиру Зеленскому перестали верить. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Несмотря на такой поворот, доверие к Зеленскому, вероятно, надолго подорвется как внутри его парламентской фракции, так и среди широкой общественности», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает FT, трое депутатов от правящей партии «Слуга народа» заявили, что потеряли веру в президента и больше не будут подписывать законопроекты, выдвинутые им и его офисом.

Еще один депутат от правящей партии объявил о выходе из фракции после голосования на прошлой неделе по НАБУ и САП.

31 июля Верховная Рада Украины приняла закон, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

На заседании депутат Рады Сергей Власенко показал неприличный жест экс-премьеру Украины, нардепу Юлии Тимошенко на заседании украинского парламента.

Ранее депутат Рады назвал Зеленского «Ким Чен Зе» из-за ситуации с НАБУ и САП.

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