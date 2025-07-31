Лукашенко заявил, что отказывался обменивать оппозиционеров

Лукашенко заявил, что в истории с помилованием оппозиционеров нет торговли

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ситуации с помилованием оппозиционеров нет никакой «торговли людьми», и он был категорически против их обмена. Об этом сообщает БелТА.

По словам политика, возможный обмен оппозиционеров он обсуждал с представителями США.

«Я говорю: «Ребята, это вы меня к этому сподвигли. Хотите — забирайте. Что взамен?» — «Мы подумаем». — Идите думайте», — рассказал Лукашенко.

Президент отметил, что в белорусском обществе «некоторые» начали «не то что осуждать» его, но «подняли дикие вопли», прежде всего «беглые» (покинувшие Белоруссию оппозиционеры — прим. ред.).

Лукашенко добавил, что предлагал американцам передать и «несколько тысяч других» заключенных, осужденных за различные преступления, но они просили о помиловании конкретных лиц.

В завершении политик добавил, что содержать осужденных в тюрьмах «недешево стоит».

В начале июля, в преддверии Дня Независимости Белоруссии, Лукашенко удовлетворил ходатайства о помиловании 16 осужденных, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности. Среди помилованных восемь женщин и восемь мужчин, трое из них – старше 50 лет.

21 июня пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что президент подписал помилование для 14 заключенных, среди которых супруг экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Сергей. Данное решение было принято в ответ на просьбу президента США Дональда Трампа.

Ранее Тихановская попросила Трампа не восстанавливать отношения с Лукашенко