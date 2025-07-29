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Стало известно, кто в США примет финальное решение по тарифам против Китая

Бессент: Трамп примет финальное решение по вопросу пошлин против Китая
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Alex Brandon/AP

Финальное решение по поводу продления паузы в тарифной войне США и Китая со стороны Вашингтона будет принимать американский президент Дональд Трамп, заявил на пресс-конференции министр финансов Штатов Скотт Бессент. Трансляцию его выступления вел Bloomberg.

«Мы сообщим ему [Трампу] о том, как у нас здесь все прошло. Наши встречи, безусловно, были конструктивными. Но относительно продления паузы [при введении пошлин] примет решение он», — сказал глава минфина.

29 июля стало известно, что китайская и американская делегации договорились о продлении торгового перемирия еще на 90 дней. По словам торгового переговорщика КНР Ли Чэнгана, которого цитировал Bloomberg, переговоры в Стокгольме были откровенными и содержательными.

27 июля Трамп заявлял, что Соединенные Штаты скоро могут заключить торговое соглашение с Китаем. Он утверждает, что США уже достигли определенных договоренностей с КНР, но будут наблюдать, как все будет развиваться дальше.

Ранее глава минфина США призвал ЕС присоединиться к возможным пошлинам против РФ.

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