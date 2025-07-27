Трамп объявил, что США и ЕС договорились о торговой сделке

США и Европейский союз договорились о торговой сделке. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии, передает ТАСС.

Он заявил, что речь идет об «огромной сделке с большим количеством стран». По словам американского лидера, они откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам.

Глава Белого дома также рассказал, что ЕС приобретет у США энергоносители на $750 млрд и инвестируют еще $600 млрд в американскую экономику.

До этого Bloomberg написал, что Евросоюз планирует ввести пошлины в 30% на товары из США на сумму $117 млрд, если сделка с Вашингтоном не состоится и Трамп введет обещанные пошлины.

По словам источников агентства, в случае введения пошлин американский экспорт, включающий в себя промышленные товары, такие как самолеты Boeing, сделанные в США автомобили и бурбон, «столкнутся со сбором, сопоставимым с угрозой Трампа касательно 30%».

Ранее Трамп раскритиковал ЕС за эксплуатацию США.